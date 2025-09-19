Inscription
Smoking behind the supermarket with you Tome 4

Jinushi

Sasaki a peu à peu commencé à accepter, non sans maladresse, le lien transparent mais pur qui l'unit à Tayama. La nouvelle année commence par l'oubli de son propre anniversaire, puis par sa rencontre avec la propriétaire de Daigoro, et la découverte d'une facette inattendue de Tayama. Il reste toujours ce quadragénaire, balloté par les épisodes de sa vie, certes mouvementés par moments, mais étrangement plaisants... Puis une nuit viendra tout bouleverser, faisant naître un petit espoir qui touchera jusqu'à son coeur...

Par Jinushi
Chez Dargaud

Auteur

Jinushi

Editeur

Dargaud

Genre

Seinen/Homme

Smoking behind the supermarket with you Tome 4

Jinushi

Paru le 19/09/2025

238 pages

Dargaud

7,95 €

9782505133889
