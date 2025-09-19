La java bleue

Chaque nuit, Zoila fait le même rêve. Un manoir perdu dans la brume. Une silhouette masculine qui semble l'attendre. Un frisson d'angoisse qui la réveille en sursaut. Ce ne sont pas de simples cauchemars : elle en est certaine. Quelque chose l'appelle... Ravi, lui, n'a jamais douté de l'invisible. Psychopraticien et enquêteur du paranormal, il est attiré par ce même manoir, où d'étranges phénomènes se multiplient. Lorsqu'il y pénètre, il ressent une présence oppressante et découvre qu'un terrible secret y est enfoui. Alors que leurs destins s'entrelacent, Zoila et Ravi remontent le fil du passé jusqu'à Maguy, une jeune femme marquée par les tourments de la Seconde Guerre Mondiale dont l'histoire a été oubliée... ou volontairement effacée. Mais certaines âmes refusent d'être réduites au silence. Et elles sont prêtes à tout pour être entendues.