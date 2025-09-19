Inscription
#Manga

Rent-a-Girlfriend Tome 16

Reiji Miyajima

On a démarré... Je voyage seul avec Muzuhara !! Le tournage du film pour réaliser le rêve de Mizuhara a commencé !! Grâce à son impressionnant talent d'actrice, tout se déroule sans problème, et il ne reste que la dernière scène à filmer ! Mais, suite aux manigances de " cette fille " qui soutient l'amour de Kazuya, il se retrouve à partir en voyage, pour le tournage, seul avec Mizuhara !! Un repas dans le train, en tête à tête ! La température monter, Mizuhara ! Que fera Kazuya ? ! Tiraillé entre son amour e son travail de producteur, il part seul en voyage avec elle !! Le départ est imminent !!

Par Reiji Miyajima
Chez Noeve

|

Auteur

Reiji Miyajima

Editeur

Noeve

Genre

Shonen/garçon

Rent-a-Girlfriend Tome 16

Reiji Miyajima

Paru le 25/09/2025

196 pages

Noeve

7,95 €

9782386700545
