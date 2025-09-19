Inscription
#Essais

Le sexe des Modernes

Eric Marty

Le sexe des Modernes Dissocier le sexe du genre est un geste éminemment moderne, le théoriser l'est d'autant plus. Ce livre nous mène des grandes entreprises déconstructrices de la Modernité des années 1960-1980 jusqu'au triomphe de la théorie du genre : de Sartre, Lacan, Deleuze, Barthes, Derrida ou Foucault jusqu'à Judith Butler. Mais le traitement de cette question semble bien différent selon les deux espaces intellectuels que sont l'Europe et les Etats-Unis, et devient finalement le témoin de leurs divisions. Il s'agit ici non seulement d'éclairer des doctrines récentes que la confusion des temps travaille à obscurcir, mais d'explorer ce qui s'est déplacé au tournant des XXe et XXIe siècles entre le continent européen et le continent américain. Le moment est venu d'interroger le partage du sexe et du genre sous l'angle de son histoire puisque cette histoire est la nôtre. Eric Marty Universitaire et écrivain. Il a publié aux éditions du Seuil des essais comme Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux ? (2011) et, parmi les romans, La Fille (2015) ou Frédéric (2025).

Par Eric Marty
Chez Points

|

Auteur

Eric Marty

Editeur

Points

Genre

Notions

Le sexe des Modernes

Eric Marty

Paru le 19/09/2025

720 pages

Points

14,90 €

9791041425785
