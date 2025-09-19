Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Technopolitique

Asma Mhalla

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment les nouvelles technologies dictent-elles désormais les jeux de pouvoir et nous asservissent-elles ? Intelligence artificielle, réseaux sociaux, implants cérébraux, métavers... : le choc technologique sera l'un des enjeux clés du XXIe siècle. Or les géants américains, les "BigTech" , sont à l'avant-garde. Entités hybrides, ils redéfinissent les jeux de pouvoir entre nations, interviennent dans la guerre, tracent les frontières de la souveraineté. Ils ont fabriqué la puissance étatsunienne face à la Chine. Ils sont aussi des agents perturbateurs de la démocratie, animés par un désir de puissance hors limites. Asma Mhalla ose une thèse forte et perturbante : les technologies de l'hypervitesse, civiles et militaires, font de chacun de nous des soldats. Nos cerveaux sont devenus l'ultime champ de bataille, où se jouent le nouvel ordre mondial et la démocratie. "Foisonnant de complexité et vertigineux" La Croix Politologue spécialiste des enjeux géopolitiques de la Tech et de l'IA, Asma Mhalla conseille gouvernements et institutions dans leur politique publique technologique. Elle a produit et animé sur France Inter, à l'été 2023, l'émission "CyberPouvoirs" , qui a été très remarquée.

Par Asma Mhalla
Chez Points

|

Auteur

Asma Mhalla

Editeur

Points

Genre

Actualité médiatique internati

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Technopolitique par Asma Mhalla

Commenter ce livre

 

Technopolitique

Asma Mhalla

Paru le 19/09/2025

336 pages

Points

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041421619
9791041421619
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.