Technopolitique

Comment les nouvelles technologies dictent-elles désormais les jeux de pouvoir et nous asservissent-elles ? Intelligence artificielle, réseaux sociaux, implants cérébraux, métavers... : le choc technologique sera l'un des enjeux clés du XXIe siècle. Or les géants américains, les "BigTech" , sont à l'avant-garde. Entités hybrides, ils redéfinissent les jeux de pouvoir entre nations, interviennent dans la guerre, tracent les frontières de la souveraineté. Ils ont fabriqué la puissance étatsunienne face à la Chine. Ils sont aussi des agents perturbateurs de la démocratie, animés par un désir de puissance hors limites. Asma Mhalla ose une thèse forte et perturbante : les technologies de l'hypervitesse, civiles et militaires, font de chacun de nous des soldats. Nos cerveaux sont devenus l'ultime champ de bataille, où se jouent le nouvel ordre mondial et la démocratie. "Foisonnant de complexité et vertigineux" La Croix Politologue spécialiste des enjeux géopolitiques de la Tech et de l'IA, Asma Mhalla conseille gouvernements et institutions dans leur politique publique technologique. Elle a produit et animé sur France Inter, à l'été 2023, l'émission "CyberPouvoirs" , qui a été très remarquée.