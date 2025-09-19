Mater Dolorosa

Un thriller social qui brosse un portrait mélancolique et sensible de la société croate contemporaine. Split, automne 2022. La ville se dirige lentement vers l'hibernation d'après-saison touristique. Ines travaille à la réception d'un hôtel. Sa mère, Katja, est femme de ménage et s'occupe de la maison, d'Ines et de son frère. Zvone, policier prometteur, se voit alors confier une enquête : un cadavre a été retrouvé dans une usine désaffectée. C'est celui de Viktorija, 17 ans, fille d'un éminent médecin. Ce meurtre bouleversera à jamais leur destin à tous... "Un thriller social à trois voix pour un portrait mélancolique de la société croate". LE MONDE Jurica Pavicic, né en 1965 à Split, est un écrivain et critique de cinéma croate. Ses romans ont été traduits en plusieurs langues. Après L'Eau rouge, best-seller couronné par six prix prestigieux, et La Femme du deuxième étage, voici son dernier roman paru en France. Traduit du croate par Olivier Lannuzel