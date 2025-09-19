Inscription
Mater Dolorosa

Jurica Pavičić, Jurica Pavii

Un thriller social qui brosse un portrait mélancolique et sensible de la société croate contemporaine. Split, automne 2022. La ville se dirige lentement vers l'hibernation d'après-saison touristique. Ines travaille à la réception d'un hôtel. Sa mère, Katja, est femme de ménage et s'occupe de la maison, d'Ines et de son frère. Zvone, policier prometteur, se voit alors confier une enquête : un cadavre a été retrouvé dans une usine désaffectée. C'est celui de Viktorija, 17 ans, fille d'un éminent médecin. Ce meurtre bouleversera à jamais leur destin à tous... "Un thriller social à trois voix pour un portrait mélancolique de la société croate". LE MONDE Jurica Pavicic, né en 1965 à Split, est un écrivain et critique de cinéma croate. Ses romans ont été traduits en plusieurs langues. Après L'Eau rouge, best-seller couronné par six prix prestigieux, et La Femme du deuxième étage, voici son dernier roman paru en France. Traduit du croate par Olivier Lannuzel

Par Jurica Pavičić, Jurica Pavii
Chez Points

Auteur

Jurica Pavičić, Jurica Pavii

Editeur

Points

Genre

Romans noirs

Mater Dolorosa

Jurica Pavičić, Jurica Pavii trad. Olivier Lannuzel

Paru le 19/09/2025

408 pages

Points

9,90 €

9791041420506
© Notice établie par ORB
