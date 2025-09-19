Inscription
#Roman francophone

La maison du bout du monde

Michael Cunningham

Paru aux Etats-Unis en 1990, ce roman culte est celui d'une génération en quête de liberté et d'émancipation. Dans l'Amérique des années 1960, Bobby et Jonathan, deux jeunes hommes issus de milieux différents, se rencontrent dans une banlieue de l'Ohio. Entre eux naît une amitié intense, ambivalente, qui défie peu à peu les mots et les conventions. Lorsque Clare, libre et lumineuse, fait irruption dans leur vie, leur relation vacille pour mieux se réinventer. Ensemble, ils font le pari d'une vie à trois, loin des normes et des contraintes. Roman d'une génération, fresque intime et politique, La Maison du bout du monde célèbre les amours plurielles et le rêve obstiné d'un lieu où chacun pourrait trouver sa place. Né en 1952, Michael Cunningham est un romancier et scénariste américain. D'abord connu pour ses textes dans le New Yorker , il connaît la consécration grâce à son roman La Maison du bout du monde . Chef-d'oeuvre unanimement salué, Les Heures , prix Pulitzer 1999, a été adapté au cinéma. "II y a dans ces pages qu'on tourne à toute allure, un souffle, une lumière, une grâce inouïs". Eric Neuhoff, Madame Figaro Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne Damour

Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne Damour
Chez Points

|

Auteur

Anne Damour, Michael Cunningham

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

La maison du bout du monde

Michael Cunningham trad. Anne Damour

Paru le 19/09/2025

504 pages

Points

10,80 €

9791041416868
