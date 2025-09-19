"La Chambre aux scellés" est un recueil poétique qui explore les creux et les pleins d'une relation abusive et violente marquée par le viol conjugal. Plus que le parcours judiciaire ponctuant cette traversée, du dépôt de plainte au classement sans suite, c'est la mémoire traumatique et fragmentée qui éclaire le poème. Le texte est rythmé par les obligations de la judiciarisationA : recherche de témoignages, visites aux UMP, jours d'ITT. Les mots, en détricotant les souvenirs dispersés par la violence, en mettent à jour des nouveaux, mais les "A preuvesA " restent entassées dans le cerveau sans considération des institutions pour ces dernières. Le corps devient cette "A chambre aux scellésA ". En disant les viols, Florence Rivières examine tous les abus : familiaux, amicaux, sexuels, de l'enfance à l'âge adule - car on sait combien les premiers font de nous des cibles plus faciles pour les seconds.