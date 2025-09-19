Un livre-CD engagé pour éveiller les consciences ! "Mes premiers chants de révolte" propose aux enfants de découvrir six chants emblématiques des luttes sociales (Bella Ciao l'Internationale, l'Hymne des femmesâ¦), illustrés avec poésie par Aurélie Verdon et co-conçu par Ariane Talibart. Chaque chanson est accompagnée d'explications accessibles, pour comprendre l'histoire et les valeurs de solidarité et de liberté qu'elles portent. Un ouvrage à partager en famille, entre musique et mémoire, pour transmettre l'esprit de résistance aux nouvelles générations.