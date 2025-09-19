Godzilla, le monstrueux pop-up

LE PLUS CELEBRE DES KAIJU MERITAIT UN OUVRAGE A SA GLOIRE, ET A SA TAILLE ! VOICI DONC LE TOUT PREMIER POP-UP OFFICIEL DEDIE A GODZILLA ! Cet objet de collection explore comme jamais l'histoire et le mythe du roi des monstres, en mêlant gigantesques pop-up, documents détachables et textes de référence. A l'occasion du 70e anniversaire de sa création, l'expert Chip Carter et l'illustratrice Yuko Shimizu rendent un hommage unique à un titan de la pop culture . Inclus 9 trading cards conçues uniquement pour cet ouvrage