Godzilla

Chip Carter, Yuko Shimizu, Matthew Reinhart

ActuaLitté
LE PLUS CELEBRE DES KAIJU MERITAIT UN OUVRAGE A SA GLOIRE, ET A SA TAILLE ! VOICI DONC LE TOUT PREMIER POP-UP OFFICIEL DEDIE A GODZILLA ! Cet objet de collection explore comme jamais l'histoire et le mythe du roi des monstres, en mêlant gigantesques pop-up, documents détachables et textes de référence. A l'occasion du 70e anniversaire de sa création, l'expert Chip Carter et l'illustratrice Yuko Shimizu rendent un hommage unique à un titan de la pop culture . Inclus 9 trading cards conçues uniquement pour cet ouvrage

Par Chip Carter, Yuko Shimizu, Matthew Reinhart
Chez Huginn & Muninn

Chip Carter, Yuko Shimizu, Matthew Reinhart

Huginn & Muninn

Histoire du cinéma

Paru le 19/09/2025

5 pages

Huginn & Muninn

45,00 €

9782386400575
