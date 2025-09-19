Inscription
C'est pour quand le Bonheur

Philippe Sallanche

Années 2145-2157. La France est dominée par un dictateur, nommé " Le grand Potentat ". Ce dernier est le petit-fils de celui qui a institué l'actuel système politique. Cela fait soixante-quinze ans que la même famille et ses membres détiennent à tour de rôle le pouvoir. Dans le pays, pour diminuer le coût de l'éducation, les jeunes n'ont que six mois d'école par an. A partir de dix ans, ils doivent ainsi travailler pendant les six mois suivants, pour aider dans les usines, les champs ou les rues. Mais un jour, Constantin, un jeune étudiant particulièrement doué, partage avec son professeur de collège l'Histoire réelle du pays, ce qui est interdit. Seules les études de la Préhistoire, de la royauté et du Potentat sont autorisées. Au fil de ses découvertes, Constantin accumule alors une forme de rancoeur, qui, après ses études, en apprenant l'arrestation de son professeur, lui donne la force pour partir en guerre contre le Potentat...

Par Philippe Sallanche
Chez Hello Editions

Auteur

Philippe Sallanche

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

C'est pour quand le Bonheur

Philippe Sallanche

Paru le 19/09/2025

180 pages

Hello Editions

20,90 €

9782386274855
