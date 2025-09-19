Inscription
#Roman jeunesse

Bougies et blizzard

Minuit

ActuaLitté
Depuis que Siegried est arrivée dans le petit village de Vinterbyen, elle aide son père louvetier à chercher des pistes de loups et à poser des pièges. Même si la jeune fille peut compter sur ses amis pour la guider dans la bourgade et ses alentours, ses investigations restent vaines, tandis que de plus en plus d'événements étranges se produisent chaque jour... La fête de la Sainte Lys, gardienne de la lumière, approche à grands pas et son père s'est montré clair : s'il ne débusque aucun loup d'ici là, après la fête, il partira en chasse sur Spokelsisbreen, le glacier fantôme, à propos duquel circulent des histoires qui donnent froid dans le dos... Le doute envahit peu à peu l'esprit de Siegried telle la neige qui recouvre Vinterbyen : quelle est la part de vérité et de légende dans toutes ces rumeurs ?

Par Minuit
Chez Hello Editions

|

Auteur

Minuit

Editeur

Hello Editions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Bougies et blizzard

Minuit

Paru le 19/09/2025

240 pages

Hello Editions

19,90 €

ActuaLitté
9782386274619
