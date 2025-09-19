Mémoires d'une imbécile qui croit encore à l'amour

Dans un style mêlant humour, autodérision et réflexions profondes sur l'Amour, douze nouvelles nous entraînent dans les tribulations sentimentales d'une femme du XXe siècle, prise dans les dédales de ses rencontres. Sur les traces de multiples personnages authentiques et touchants, le lecteur est happé dans le tourbillon d'une exploration jubilatoire des rapports humains qui confine à l'universel. Car au fond, n'est-ce pas toujours un peu la même histoire qui se répète ? Celle d'un coeur qui bat, qui espère... et qui, malgré tout, recommence.