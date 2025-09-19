Rent-a-Girlfriend Tome 14

Maintenant, c'est à mon tour de faire quelque chose pour elle !! La campagne de financement participatif qui pourra aider Mizuhara à réaliser son rêve à enfin commencé ! Le lancement du projet reçoit beaucoup de contributions, mais cette fois, c'est la recherche d'un scénario qui pose problème. De plus, Mini Yaemori, la nouvelle voisine de Kazuya commence à interroger le jeune homme sur sa relation avec Mizuhara... en tant que copine de location ! Entre sa vie sentimentale et son travail, Kazuya n'a plus une seule minute à lui ! Voici un volume 14 excitant qui porte sur le rêve des deux protagonistes !!