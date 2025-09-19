A quoi ressemblerait notre vie quotidienne, en 2049, sur une Terre qui franchirait les principaux points de basculement ? Fort de savoirs sans cesse actualisés, Nathanaël Wallenhorst anticipe d'une façon très concrète ce que pourrait être 2049 côtés écosystème, climat et société. Aurons-nous toujours des saisons en 2049 ? De quoi sera faite notre alimentation ? Quels seront nos loisirs ? Climat, eau, santé et migrations, l'auteur raconte notre quotidien dans ce futur proche si rien ne change. Dessinant ainsi la trajectoire de nos sociétés, l'auteur révèle ce que seront nos conditions d'existence dans vingt-cinq ans. Alors, comment aimerons-nous ? Comment travaillerons-nous ? Comment vivrons-nous ensemble à Thessalonique, en Laponie ou à Rennes ? C'est à toutes ces questions que sont apportées des réponses. Démonstration solide, l'ouvrage dresse un constat clair et détaillé de ce que serait l'habitabilité humaine dans les décennies à venir, si nous n'agissons pas aujourd'hui. De fait, 2049 est un livre majeur. Nathanaël Wallenhorst, né en 1980, est chercheur en sciences de l'environnement et membre de l'Anthropocene Working Group (AWG), le groupe de géologues en charge de la datation de l'entrée dans l'Anthropocène. Il est également professeur à la faculté d'éducation de l'Université catholique de l'Ouest, à Angers, dont il est le doyen.