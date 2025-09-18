Viser la lune

"Qu'en est-il des rumeurs circulant depuis la semaine dernière selon lesquelles les morceaux de roche lunaire rapportés par les astronautes du programme Apollo se seraient eux aussi transformés en fromage ? Pourrait-on sacrifier un de ces trésors (pour la science ! ) à des fins d'expériences culinaires ? " La Lune, du jour au lendemain, est métamorphosée. Là où basalte et anorthosite régnaient en maitre, les observations attentives sont unanimes : notre satellite s'est transformé en fromage. Traduit de l'anglais par Mikael Cabon. "Il s'agit d'un de ces livres qui ne devraient absolument pas fonctionner. Et pourtant il fonctionne. J'ai éclaté de rire dans une salle d'attente d'aéroport assez fort pour qu'on se retourne vers moi. J'ai aussi pleuré PLUS D'UNE FOIS en lisant un roman sur une LUNE DE FROMAGE. Salaud, John Scalzi. Ce culot". - Mary Robinette Kowal