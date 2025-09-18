Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L’accueil familial en France et ailleurs

Nathalie Chapon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les défis que la protection de l'enfance doit relever en Europe et au Québec, sont ici analysés par des chercheurs et des professionnels de terrain. L'accueil familial est au coeur des enjeux actuels en ce qui concerne la protection de l'enfance, en France mais aussi en Europe et au Québec. L'ensemble des pays étudiés dans cet ouvrage font face à une crise sans précédent de l'accueil familial, et chaque Etat tente, à sa manière, de répondre à l'urgence que représente la protection des enfants les plus fragiles en développant des propositions d'accueil qui dépendent fortement des ressources dont il dispose. Ce volume explore les différents systèmes de protection de l'enfance en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Suisse et au Québec, en mettant en lumière à la fois les différences et les similitudes des approches choisies pour répondre au déclin observé de l'accueil familial. Les contributeurs croisent les approches des chercheurs et les expériences sur le terrain des professionnels de l'enfance pour étudier les particularités de l'accueil familial dans les différents pays étudiés, afin de proposer une nouvelle lecture de la façon dont l'accueil familial est organisé et dont il fonctionne dans divers systèmes, ainsi que des enjeux qui se posent aujourd'hui aux services qui en sont responsables. Ce volume trace ainsi de nouvelles perspectives pour les différentes institutions des pays étudiés afin de relever au mieux les défis actuels et proposer, in fine, une meilleure prise en charge de l'enfance vulnérable.

Par Nathalie Chapon
Chez Presses de L'Université de Provence

|

Auteur

Nathalie Chapon

Editeur

Presses de L'Université de Provence

Genre

Travail social

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L’accueil familial en France et ailleurs par Nathalie Chapon

Commenter ce livre

 

L’accueil familial en France et ailleurs

Nathalie Chapon

Paru le 18/09/2025

206 pages

Presses de L'Université de Provence

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032005712
9791032005712
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.