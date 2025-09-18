L’accueil familial en France et ailleurs

Les défis que la protection de l'enfance doit relever en Europe et au Québec, sont ici analysés par des chercheurs et des professionnels de terrain. L'accueil familial est au coeur des enjeux actuels en ce qui concerne la protection de l'enfance, en France mais aussi en Europe et au Québec. L'ensemble des pays étudiés dans cet ouvrage font face à une crise sans précédent de l'accueil familial, et chaque Etat tente, à sa manière, de répondre à l'urgence que représente la protection des enfants les plus fragiles en développant des propositions d'accueil qui dépendent fortement des ressources dont il dispose. Ce volume explore les différents systèmes de protection de l'enfance en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Suisse et au Québec, en mettant en lumière à la fois les différences et les similitudes des approches choisies pour répondre au déclin observé de l'accueil familial. Les contributeurs croisent les approches des chercheurs et les expériences sur le terrain des professionnels de l'enfance pour étudier les particularités de l'accueil familial dans les différents pays étudiés, afin de proposer une nouvelle lecture de la façon dont l'accueil familial est organisé et dont il fonctionne dans divers systèmes, ainsi que des enjeux qui se posent aujourd'hui aux services qui en sont responsables. Ce volume trace ainsi de nouvelles perspectives pour les différentes institutions des pays étudiés afin de relever au mieux les défis actuels et proposer, in fine, une meilleure prise en charge de l'enfance vulnérable.