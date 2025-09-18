Inscription
#Essais

Polyphonie culturelle

Marie Lucy

ActuaLitté
Les formations à l'interculturel proposent des réponses mais elles nourrissent des stéréotypes. Cet ouvrage présente un modèle alternatif d'éducation à la polyphonie culturelle. Cet ouvrage fait état de l'enjeu de la diversité culturelle en éducation. Les approches interculturelles et multiculturelles et le concept de diversité sont des objets communs à plusieurs disciplines, générant des travaux s'appuyant sur l'anthropologie, la psychologie interculturelle, la sociologie ou encore les sciences de l'éducation, et s'inscrivant dans une réflexion sur la pluralité des identités afin de considérer les polyphonies culturelles. L'échec des approches essentialistes et la persistance des discriminations impliquent un engagement des acteurs de l'éducation et de la recherche. La prise en compte de l'environnement social et des spécificités socioculturelles des publics, la capacité à se décentrer des implicites de l'école et des rigidités institutionnelles deviennent décisives pour le développement d'une école plus inclusive. La méthodologie qualitative de cette recherche vise la compréhension des représentations et mobilise l'objectivation participante. L'approche systémique est ancrée dans les traditions de l'anthropologie réflexive et de l'ethnographie. Le terrain pluriel concerne plusieurs contextes de l'éducation, de la formation et de la recherche, avec pour finalité de proposer un "modèle" co-construit d'éducation à et par la diversité, adossé à la recherche collaborative, mettant la réflexivité au coeur de l'action pédagogique.

Par Marie Lucy
Chez Presses de L'Université de Provence

|

Auteur

Marie Lucy

Editeur

Presses de L'Université de Provence

Genre

Formation

Polyphonie culturelle

Marie Lucy

Paru le 18/09/2025

290 pages

Presses de L'Université de Provence

29,00 €

ActuaLitté
9791032005675
© Notice établie par ORB
