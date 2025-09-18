Mon année fermentée

Et si kéfir, kombucha, sirops crus et fermentation n'avaient plus de secret pour vous ? Kéfir, kombucha... ça vous tente mais vous n'osez pas vous lancer ? Le koso, ce sirop cru issu de la fermentation des fruits, très facile à réaliser, vous connaissez ? Et les légumes lacto-fermentés, saviez-vous qu'ils se cuisinent aussi bien qu'ils se dégustent crus ? Andréa Decaudin, @petillium_ sur les réseaux, vous emmène dans sa cuisine pour vous partager ses nombreuses recettes à réaliser au fil des saisons. Grâce à ses pas à pas détaillés, vous apprendrez à maîtriser l'art de la fermentation, que ce soit sous forme de boissons ou de légumes lacto-fermentés. Et pour régaler vos papilles, ainsi que votre microbiote, Andréa Decaudin vous propose plats réconfortants et délicieux où vos produits fermentés seront mis à l'honneur ! Dans ce très beau livre, délicatement illustré, découvrez : - Les bases simples de la fermentation : kombucha, kéfir, koso, légumes lactofermentés... - Des recettes de saison faciles et gourmandes : kombucha fumé à la poire et à la vanille, pétillant de mimosa, chocolats de Noël au sel d'oranges fermentées, salade printanière aux pickles de radis et carottes nouvelles, fromages végétaux, bonbons de fruits confits... - Des bienfaits santé grâce aux vertus de la fermentation dans votre cuisine. Une approche accessible, une année de recettes... tout l'univers d'Andréa pour faire entrer la fermentation dans votre maison ! Andréa Decaudin, journaliste santé et experte de la fermentation, partage son savoir-faire et ses recettes à plus de 220 000 abonnés sur ses réseaux @petillium_. Grâce à ses formations en ligne, elle a déjà initié des milliers de familles à la magie du vivant. Elle est aussi co-auteure de L'alimentation incroyable microbiote aux éditions Leduc.