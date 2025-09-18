Inscription
#Essais

Briller dans le noir

Josée-Anne Sarazin-Côté

ActuaLitté
Un livre qui parle d'espoir, de compassion et de sérénité. Il y a quelques années, l'entrepreneure du Web Josée-Anne Sarazin-Côté était le visage de la nouvelle vague de la spiritualité au Québec. Tout bascule en septembre 2021 lorsqu'on lui diagnostique une sclérose en plaques progressive primaire qui affecte sa capacité de marcher et de voir. Elle se tourne naturellement vers l'industrie du bien-être pour l'aider à naviguer dans sa nouvelle réalité. Mais elle déchante vite en constatant à quel point celle-ci tend à culpabiliser les personnes souffrantes et à les encourager à regarder dans toutes les directions sauf en elles-mêmes. Dans ce récit, Josée-Anne relate le chemin qu'elle a parcouru pour retrouver la sérénité. Elle explique comment le travail intérieur (autoobservation, contemplation, contentement, etc.) a le pouvoir de provoquer de réels changements dans notre existence. Car même si sa vie semble en apparence diminuée sur bien des plans, elle l'affirme sans hésiter : elle n'a jamais été aussi heureuse.

Par Josée-Anne Sarazin-Côté
Chez Editions Publistar

|

Auteur

Josée-Anne Sarazin-Côté

Editeur

Editions Publistar

Genre

Réussite personnelle

Briller dans le noir

Josée-Anne Sarazin-Côté

Paru le 18/09/2025

240 pages

Editions Publistar

19,90 €

ActuaLitté
9782895627579
© Notice établie par ORB
