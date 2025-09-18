Inscription
Se préparer au bac de français 1re

Collectif, Rue des écoles

ActuaLitté
Conçu par des correcteurs, un livre de révision à destination des lycéens pour réussir le bac de français. Un ouvrage complet pour se préparer sereinement au bac de français, à l'écrit comme à l'oral. La collection " Se préparer au bac ", conforme aux programmes, vous permet de vous entraîner afin d'être prêt pour l'examen. Des podcasts sont aussi disponibles à l'écoute pour vous aider à réviser ! Ce guide s'articule autour de six grands axes : - Des cours portant sur toutes les oeuvres au programme et les parcours associés ; - Des sujets inédits analysés et commentés pas à pas pour une meilleure compréhension ; - Des points de grammaire à maîtriser ; - Des astuces pour assimiler les méthodes, organiser ses révisions et gérer le stress des épreuves ; - Des tests pour évaluer ses connaissances ; - Une carte mentale en couleurs pour bien comprendre et retenir les interactions du programme. A télécharger et à écouter en scannant le QR code : les podcasts des cours.

Par Collectif, Rue des écoles
Chez Rue des Ecoles

|

Auteur

Collectif, Rue des écoles

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Français

Se préparer au bac de français 1re

Collectif, Rue des écoles

Paru le 18/09/2025

96 pages

Rue des Ecoles

8,95 €

9782820818713
