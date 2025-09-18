Inscription
Profite de ta retraite !

Chantecler

ActuaLitté
rofite de ta retraite ! Un livre rempli de beaux souvenirs et de messages personnels de tes collègues Le moment est arrivé : tu pars à la retraite ! Mais avant de profiter pleinement de cette nouvelle liberté, ouvre ce livre. Tes collègues t'ont préparé une surprise ! Ce livre est rempli de messages personnels, d'histoires vécues ensemble et de jolies photos, pour te remémorer le temps passé au travail et les amitiés que tu t'es créées. Un livre rempli de souvenirs, parce que tu es inoubliable !

Par Chantecler
Chez Chantecler

|

Auteur

Chantecler

Editeur

Chantecler

Genre

Albums photo ou naissance

Profite de ta retraite !

Chantecler

Paru le 18/09/2025

64 pages

Chantecler

16,95 €

9782803464760
