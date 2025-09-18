Profite de ta retraite !

rofite de ta retraite ! Un livre rempli de beaux souvenirs et de messages personnels de tes collègues Le moment est arrivé : tu pars à la retraite ! Mais avant de profiter pleinement de cette nouvelle liberté, ouvre ce livre. Tes collègues t'ont préparé une surprise ! Ce livre est rempli de messages personnels, d'histoires vécues ensemble et de jolies photos, pour te remémorer le temps passé au travail et les amitiés que tu t'es créées. Un livre rempli de souvenirs, parce que tu es inoubliable !