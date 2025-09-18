Inscription
#Essais

Bouger après un cancer

Ulla Lust

ActuaLitté
Une approche douce et empathique qui s'adresse aux personnes qui sont en rémission d'un cancer ou qui ont subi des traitements. Faire de l'exercice après un diagnostic de cancer, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et pourtant, si le repos est essentiel au rétablissement à la suite de traitements contre le cancer, l'exercice physique l'est tout autant. Bouger est nécessaire aussi bien pour se tenir en forme que pour reprendre des forces, surtout lorsqu'on a appris qu'on souffre d'un cancer. Dans ce livre, vous trouverez la motivation nécessaire pour reprendre l'activité physique, étape par étape, à votre rythme et selon vos capacités. Sachant à quel point il est difficile de recommencer à bouger après un diagnostic de cancer, l'autrice présente une stratégie encourageante et tout à fait faisable, et ce, même dans un état de grande faiblesse. Elle prodigue ensuite au lecteur tout le soutien moral et psychologique nécessaire pour le motiver. Grâce à des exercices ciblés, à des questionnaires et à des listes pour vous aider à visualiser vos progrès, vous pourrez retrouver l'énergie et la confiance en vous et en votre corps.

Par Ulla Lust
Chez Les Editions de l'Homme

|

Auteur

Ulla Lust

Editeur

Les Editions de l'Homme

Genre

Cancer

Bouger après un cancer

Ulla Lust

Paru le 18/09/2025

144 pages

Les Editions de l'Homme

18,00 €

ActuaLitté
9782761964647
© Notice établie par ORB
