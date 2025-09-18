Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Freud, critique de la raison neurologique (1885-1896)

Thierry Longé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En quoi la formation scientifique de Freud le préparait-elle à ouvrir le champ d'une science nouvelle et à quels moyens eut-il recours pour produire ce geste ? Il n'est pas déraisonnable de s'y engager de quelques propositions. Encore faut-il accepter de se resituer dans l'esprit du temps, les limites des connaissances accumulées et les théories élaborées à l'époque du défrichement freudien d'un champ nouveau de connaissance. La redécouverte récente de " l'Introduction critique à la neuropathologie " est l'occasion de reprendre le fil d'un questionnement déjà amorcé lors d'une publication précédente traitant notamment de l'engagement de Freud dans la voie de la neurologie (Cf. Freud le temps de la neurologie Eres 2021). En fin d'ouvrage nous donnons à lire la traduction de la mise en contexte de l'Introduction critique qu'en fit Katja Guenther lors de la première publication du texte de sa version originale.

Par Thierry Longé
Chez Erès

|

Auteur

Thierry Longé

Editeur

Erès

Genre

Freud

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Freud, critique de la raison neurologique (1885-1896) par Thierry Longé

Commenter ce livre

 

Freud, critique de la raison neurologique (1885-1896)

Thierry Longé

Paru le 18/09/2025

250 pages

Erès

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749284002
9782749284002
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.