Freud, critique de la raison neurologique (1885-1896)

En quoi la formation scientifique de Freud le préparait-elle à ouvrir le champ d'une science nouvelle et à quels moyens eut-il recours pour produire ce geste ? Il n'est pas déraisonnable de s'y engager de quelques propositions. Encore faut-il accepter de se resituer dans l'esprit du temps, les limites des connaissances accumulées et les théories élaborées à l'époque du défrichement freudien d'un champ nouveau de connaissance. La redécouverte récente de " l'Introduction critique à la neuropathologie " est l'occasion de reprendre le fil d'un questionnement déjà amorcé lors d'une publication précédente traitant notamment de l'engagement de Freud dans la voie de la neurologie (Cf. Freud le temps de la neurologie Eres 2021). En fin d'ouvrage nous donnons à lire la traduction de la mise en contexte de l'Introduction critique qu'en fit Katja Guenther lors de la première publication du texte de sa version originale.