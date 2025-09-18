Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

William

Mason Coile, Charles Bonnot, Sigolène Vivier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il est déjà trop tard... Henry, brillant ingénieur, est parvenu à créer une intelligence artificielle plus développée qu'aucune autre, qu'il a nommée W1LL1AM. Il passe la plupart de ses journées dans le grenier de sa superbe maison à travailler sur ce projet. Tout irait pour le mieux s'il ne sentait pas que W1LL1AM prenait ces derniers temps une autonomie inquiétante. Il remarque en effet que la machine nourrit quelques ressentiments envers le genre humain. Plus troublant encore, W1LL1AM semble développer une fixation sur Lily, la femme de Henry. Faut-il le débrancher avant qu'il ne soit trop tard ? Sauf qu'il est déjà trop tard... Lorsqu'un couple d'amis vient rendre visite à Lily et Henry, W1LL1AM prend le contrôle de la maison ultra-connectée. Et l'enfer commence. Mason Coile nous offre ici un thriller hautement addictif, au suspense de tous les instants, se concluant par un retournement d'anthologie. A la façon de la série Black Mirror , l'auteur aborde certaines problématiques diablement contemporaines, en particulier sur les rapports entre l'humain et la machine, qui ne laisseront personne indifférent.

Par Mason Coile, Charles Bonnot, Sigolène Vivier
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Mason Coile, Charles Bonnot, Sigolène Vivier

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur William par Mason Coile, Charles Bonnot, Sigolène Vivier

Commenter ce livre

 

William

Mason Coile trad. Charles Bonnot, Sigolène Vivier

Paru le 18/09/2025

256 pages

Le Cherche Midi

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749179735
9782749179735
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.