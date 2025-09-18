Il est déjà trop tard... Henry, brillant ingénieur, est parvenu à créer une intelligence artificielle plus développée qu'aucune autre, qu'il a nommée W1LL1AM. Il passe la plupart de ses journées dans le grenier de sa superbe maison à travailler sur ce projet. Tout irait pour le mieux s'il ne sentait pas que W1LL1AM prenait ces derniers temps une autonomie inquiétante. Il remarque en effet que la machine nourrit quelques ressentiments envers le genre humain. Plus troublant encore, W1LL1AM semble développer une fixation sur Lily, la femme de Henry. Faut-il le débrancher avant qu'il ne soit trop tard ? Sauf qu'il est déjà trop tard... Lorsqu'un couple d'amis vient rendre visite à Lily et Henry, W1LL1AM prend le contrôle de la maison ultra-connectée. Et l'enfer commence. Mason Coile nous offre ici un thriller hautement addictif, au suspense de tous les instants, se concluant par un retournement d'anthologie. A la façon de la série Black Mirror , l'auteur aborde certaines problématiques diablement contemporaines, en particulier sur les rapports entre l'humain et la machine, qui ne laisseront personne indifférent.