Paris

Gallimard loisirs

S'émerveiller dans les plus beaux musées ; refaire le monde à une terrasse de café... Des places du Grand Siècle aux squares embrassés par la Seine, du chic Saint-Germain au très en vogue canal Saint-Martin, des nuits canailles de Montmartre aux matins bohèmes de Ménilmontant, mettez-vous à l'heure de la Ville Lumière ! - Un voyage slow, respectueux et responsable avec des idées d'escapades à vélo ! - Des rencontres avec les habitants pour une immersion authentique et loin des foules. - Les recommandations de nos auteurs sur place, leurs adresses coups de coeur et leurs conseils pour des expériences uniques et un séjour sur mesure. - Toutes les clés pour comprendre la culture et l'art de vivre des populations locales.

Par Gallimard loisirs
Chez Gallimard Loisirs

|

Auteur

Gallimard loisirs

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Paris - Ile-de-France

Paris

Gallimard loisirs

Paru le 18/09/2025

292 pages

Gallimard Loisirs

12,90 €

9782742468454
© Notice établie par ORB
