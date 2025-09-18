Inscription
#Manga

Là où les étoiles filantes tombent Tome 3

Marion Gilbert, Manmulsang

Plongez dans un univers fantastique et découvrez le chemin initiatique d'une jeune sorcière ! Effie et monsieur Bibi essaient de plaider leur cause auprès des humains qui les accusent d'avoir souillé leur terre. Alors que la situation semble désespérée, le prêtre qui préside l'assemblée accepte de leur rendre la liberté à la condition que leur ami Maynard soit également châtié. Effie comprend que les créatures de la forêt et les sorcières ne sont pas les bienvenus à la surface et qu'ils doivent rester unis. Heureusement, parmi ses soutiens, la jeune femme peut compter sur monsieur Bibi.

Par Marion Gilbert, Manmulsang
Chez Kotoon

Auteur

Marion Gilbert, Manmulsang

Editeur

Kotoon

Genre

Manhwa

Là où les étoiles filantes tombent Tome 3

Manmulsang trad. Marion Gilbert

Paru le 18/09/2025

392 pages

Kotoon

17,95 €

9782494102255
