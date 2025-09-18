Inscription
#Essais

Cortisol, dopamine, sérotonine... La révolution des hormones et des neurotransmetteurs

Olivier Bourquin

ActuaLitté
On le sait, les hormones et les neurotransmetteurs sont aux commandes de beaucoup de nos fonctionnements et réactions. Depuis nos cycles de sommeil jusqu'à notre motivation à faire du sport, en passant par notre métabolisme et notre concentration mentale, ou encore nos émotions et nos sentiments : ils sont au coeur de tout. Alors pourquoi ne pas apprendre à les connaître et à agir dessus pour profiter au maximum de ce qu'ils peuvent nous apporter ? Dans ce livre passionnant, Olivier Bourquin, nutritionniste et préparateur physique, nous aide à tout comprendre de ces petites substances indispensables à notre biologie et nous instruit sur toutes les nouvelles recherches autour de ce sujet afin de nous proposer une approche personnalisée, ultra complète et très pratique.

Par Olivier Bourquin
Chez Eyrolles

|

Auteur

Olivier Bourquin

Editeur

Eyrolles

Genre

Autres médecines douces

Cortisol, dopamine, sérotonine... La révolution des hormones et des neurotransmetteurs

Olivier Bourquin

Paru le 18/09/2025

264 pages

Eyrolles

21,00 €

ActuaLitté
9782416022586
