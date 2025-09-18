Le calendrier de l'Avent de Rose Minuscule

Un calendrier de l'Avent 100 % fait main De la réalisation des créations à la couture des 24 pochons, Rose Minuscule accompagne le lecteur pas à pas dans la confection de son calendrier de l'Avent. Libre à lui de choisir les créations à glisser dans les pochons (décos de Noël, gourmandises, accessoires de fête, sapin...). L'enfant pourra ensuite jouer avec les personnages et inventer des histoires. Une première partie détaille toutes les techniques (couture et tricot) pour se lancer. 4 personnages à coudre : lapin, écureuil, faon et ours Plus de 40 accessoires et vêtements à coudre et à tricoter 1 calendrier de l'Avent à coudre