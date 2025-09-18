Inscription
Le calendrier de l'Avent de Rose Minuscule

Laurence Bonnet

ActuaLitté
Un calendrier de l'Avent 100 % fait main De la réalisation des créations à la couture des 24 pochons, Rose Minuscule accompagne le lecteur pas à pas dans la confection de son calendrier de l'Avent. Libre à lui de choisir les créations à glisser dans les pochons (décos de Noël, gourmandises, accessoires de fête, sapin...). L'enfant pourra ensuite jouer avec les personnages et inventer des histoires. Une première partie détaille toutes les techniques (couture et tricot) pour se lancer. 4 personnages à coudre : lapin, écureuil, faon et ours Plus de 40 accessoires et vêtements à coudre et à tricoter 1 calendrier de l'Avent à coudre

Par Laurence Bonnet
Chez Eyrolles

Auteur

Laurence Bonnet

Editeur

Eyrolles

Genre

Couture, tricot

Le calendrier de l'Avent de Rose Minuscule

Laurence Bonnet

Paru le 18/09/2025

160 pages

Eyrolles

19,90 €

ActuaLitté
9782416016332
© Notice établie par ORB
