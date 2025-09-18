Alors que la narratrice lutte contre la douleur chronique, elle s'efforce d'examiner le rôle prosaïque et symbolique de la bouche dans la vie d'un écrivain. Mêlant rêves et vie quotidienne, Pathemata raconte la quête tragicomique de Maggie Nelson pour soulager sa souffrance, une quête questionnant différentes formes de perte - la perte de l'intimité, la perte du père et la perte d'une amie et mentor essentiel. Dans une prose exigeante et déliée, son récit brouille les frontières entre la vie littéraire, inconsciente et intime. Avec une précision, un humour et une empathie caractéristiques de son écriture, Maggie Nelson explore les limites du langage pour décrire l'expérience de la douleur, tout en dressant le portrait d'une période troublante et enfermée de notre histoire commune. Une réflexion profonde et originale de l'intériorité par l'autrice adulée de Bleuets et des Argonautes . Pathemata est un compte rendu personnel et poétique de la douleur et de la perte, à la fois physiques et émotionnelles, ainsi qu'une méditation étrange sur l'amour, l'affliction et la résilience.