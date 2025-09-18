Inscription
#Essais

Le marketing à l'ère des IA génératives

Samuel Mayol, Christian Goglin

ActuaLitté
Cet ouvrage collectif explore la transformation du marketing sous l'effet des Intelligences Artificielles (IA) génératives. Après une partie introductive qui donne au lecteur la possibilité de comprendre le fonctionnement de cette technologie et les évolutions majeures qui en résultent, plusieurs applications concrètes sont abordées : des influenceurs virtuels aux agents conversationnels, en passant par la créativité et le design management. La dernière partie propose plusieurs angles d'analyse complémentaires - organisationnels, éthiques et sociologiques - pour explorer les enjeux liés à l'avènement des IA génératives, en s'appuyant sur une vulgarisation des travaux académiques récents en sciences de gestion.

Par Samuel Mayol, Christian Goglin
Chez EMS éditions

|

Auteur

Samuel Mayol, Christian Goglin

Editeur

EMS éditions

Genre

Marketing

Le marketing à l'ère des IA génératives

Samuel Mayol, Christian Goglin

Paru le 18/09/2025

224 pages

EMS éditions

22,00 €

9782386302510
