La maison aux neuf serrures

Elodie Leplat, Philip Gray

Après le succès de Comme si nous étions des fantômes , le nouveau chef-d'oeuvre de Philip Gray. Bruxelles, février 1952. Un incendie se déclare dans un entrepôt. On y retrouve le corps d'un veilleur de nuit. Simple accident ? Envoyé sur les lieux, le commandant De Smet semble en douter. Gand, avril 1957. Après une enfance marquée par la maladie, la jeune Adélaïs De Wolf reçoit de son oncle un curieux héritage : une maison dont elle ignorait l'existence. Celle-ci possède neuf serrures et Adélaïs découvre bientôt à sa grande stupéfaction la raison d'une telle protection. Alors que son existence prend un tour totalement inattendu, elle va devoir faire face aux investigations du commandant De Smet, un homme qui ne lâche rien, jamais. Philip Gray conjugue le suspense, la passion et l'Histoire dans une intrigue aux multiples rebondissements. On retrouve dans ce récit plein de mystères, tissé autour des secrets de famille, sa profonde empathie pour ses personnages et son sens exceptionnel du romanesque. A propos de Comme si nous étions des fantômes : " Philip Gray livre 500 pages furieuses, sombres et brillantes, avec quelques retours en arrière pour mieux embrasser son souci du romanesque, tout en collant aux faits historiques et en demeurant fidèle jusqu'au bout à ce style imagé qui joue la précision des scènes sans jamais s'appesantir. " Lire " Un impressionnant polar, plein de mystère et de suspense. " Le Figaro Magazine " Dans une atmosphère hantée, tout en nuances de vert-de-gris, une histoire envoûtante, multiple, qui nous frappe comme autant d'éclats d'obus. Une réussite ! " La Voix du Nord

Par Elodie Leplat, Philip Gray
Chez Sonatine

|

Auteur

Elodie Leplat, Philip Gray

Editeur

Sonatine

Genre

Thrillers

La maison aux neuf serrures

Philip Gray trad. Elodie Leplat

Paru le 18/09/2025

482 pages

Sonatine

23,90 €

9782383992158
