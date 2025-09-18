Inscription
Le petit guide du pilates au mur

Ashley Steinlauf

Renforcez votre posture grâce au pilates. Méthode douce, complète et accessible à tous, le pilates développe la conscience du corps, améliore la posture et tonifie en profondeur. Ce guide pratique vous accompagne pas-à-pas : des fondamentaux aux exercices ciblés pour le tronc, les jambes, le haut du corps ou la colonne. Grâce au soutien du mur, variez les appuis, affinez vos alignements et intensifiez vos sensations. Bénéficiez de conseils clairs pour construire votre routine, suivre vos progrès et évoluer à votre rythme. Une approche simple, progressive et efficace, pour cultiver votre bien-erre durable, jour après jour.

Par Ashley Steinlauf
Chez Merci les Livres

Auteur

Ashley Steinlauf

Editeur

Merci les Livres

Genre

Pilates

Le petit guide du pilates au mur

Ashley Steinlauf

Paru le 18/09/2025

128 pages

Merci les Livres

10,95 €

9782383558682
