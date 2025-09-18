Inscription
La sorcière

Twigg Taraxac

Explorez le pouvoir des sorcières pour équilibrer votre énergie et favoriser votre épanouissement au quotidien. Ce livre vous initie aux bases de la pratique magique : les éléments, les rituels, la méditation, la divination et la connexion subtile. Vous apprendrez à lire les signes, à entrer en relation avec vos guides et à honorer vos ancêtres. Pas à pas, découvrez comment créer un espace sacré, purifier votre environnement, poser des intentions claires et travailler avec les énergies de la nature. En distinguant la magie (l'outil) du chemin intérieur (l'expérience), l'autrice vous accompagne vers une pratique ancrée, protégée et consciente. Rituels simples, cycles lunaires, spiritualité du quotidien... tout est réuni pour éveiller et nourrir votre pouvoir personnel. Twigg Taraxac, charmée par le monde subtil depuis son plus jeune âge, s'engage en 2016 sur la voie de la sorcellerie jusqu'à construire.

Par Twigg Taraxac
Chez Merci les Livres

Auteur

Twigg Taraxac

Editeur

Merci les Livres

Genre

Sorcellerie

La sorcière

Twigg Taraxac

Paru le 18/09/2025

272 pages

Merci les Livres

7,95 €

9782383558132
