Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Les Grandes Oubliées en BD

Titiou Lecoq

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le livre phénomène de Titiou Lecoq en bande dessinée De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois. Et pourtant elles sont pour la plupart absentes des manuels d'Histoire. Pourquoi ce grand oubli ? De l'âge des cavernes jusqu'à nos jours, Titiou Lecoq analyse les mécanismes de cette vision biaisée de l'Histoire. S'appuyant sur les découvertes les plus récentes, elle redonne vie à des visages effacés, raconte ces invisibles, si nombreuses, qui ont changé le monde. Pédagogue, mordante, irrésistible, avec elle tout s'éclaire. Les femmes ne seront plus jamais absentes. Ce livre leur redonne voix. " Titiou Lecoq livre un grand récit, passionnant et vrai. A lire absolument. " - ; Michelle Perrot

Par Titiou Lecoq
Chez Iconoclaste (l')

|

Auteur

Titiou Lecoq

Editeur

Iconoclaste (l')

Genre

Réalistes, contemporains

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Grandes Oubliées en BD par Titiou Lecoq

Commenter ce livre

 

Les Grandes Oubliées en BD

Titiou Lecoq

Paru le 18/09/2025

Iconoclaste (l')

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378805142
9782378805142
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.