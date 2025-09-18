Les Grandes Oubliées en BD

Le livre phénomène de Titiou Lecoq en bande dessinée De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois. Et pourtant elles sont pour la plupart absentes des manuels d'Histoire. Pourquoi ce grand oubli ? De l'âge des cavernes jusqu'à nos jours, Titiou Lecoq analyse les mécanismes de cette vision biaisée de l'Histoire. S'appuyant sur les découvertes les plus récentes, elle redonne vie à des visages effacés, raconte ces invisibles, si nombreuses, qui ont changé le monde. Pédagogue, mordante, irrésistible, avec elle tout s'éclaire. Les femmes ne seront plus jamais absentes. Ce livre leur redonne voix. " Titiou Lecoq livre un grand récit, passionnant et vrai. A lire absolument. " - ; Michelle Perrot