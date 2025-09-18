Portraits types des Français sur trois siècles

Quoi de mieux pour mesurer les évolutions sur trois siècles que de dresser le "portrait type" des générations successives en France, de 1700 à nos jours. Le passé, pour la plupart d'entre nous, ce sont d'abord les souvenirs d'enfance : les nôtres, ceux que nos parents ou grands-parents nous ont transmis. Hors périodes de guerre, ils nous renvoient une image de sécurité, un monde chaleureux ou tout va bien. Comme les enfants devenus grands constatent que la vie n'est pas toujours facile, nous nous persuadons aisément que le monde empire et que "c'était mieux avant" . Pourtant, qui a retenu que le logement "moyen" en France était d'à peine plus d'une pièce en 1900 ? Ou que l'espérance de vie "moyenne" à la même époque était de quarante-trois ans pour les hommes ? ... Personne. Dresser le portrait "moyen" des couples de trente ans en trente ans, c'est réaliser combien nos ancêtres étaient pauvres, écrasés par le travail, condamnés à des morts précoces, et c'est constater combien et comment leur situation s'est améliorée au fil des générations. Ces portraits "types" correspondent à ce que les hommes et les femmes nés une année donnée ont vécu "en moyenne" . Pour découvrir ces "Français moyens" , le livre rappelle tout ce qu'ils ont connu (y compris à travers les objets du quotidien), comment ils se logeaient, leur scolarité éventuelle, les métiers qu'ils pratiquaient, leur espérance de vie, leur mariage, leur nombre d'enfants, leurs déplacements, mais aussi ce qu'ils chantaient, mangeaient, dansaient lorsqu'ils avaient vingt ans - l'âge des amours à toutes les époques ! Une découverte choc !