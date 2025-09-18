Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

De l'essence dans nos assiettes

Guillaume Coudray

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un poison invisible a infiltré la chaîne alimentaire, touchant des dizaines de millions de consommateurs à leur insu. Il ne figure sur aucune étiquette. Il est pourtant reconnu comme toxique depuis des décennies car il est capable de ravager le système reproducteur et le système nerveux. Des chercheurs l'accusent même de jouer un rôle clé dans l'apparition de pathologies gravement invalidantes, comme la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques. Ce poison, c'est l' hexane . L'industrie agroalimentaire se sert de ce dérivé pétrolier pour extraire de l'huile végétale qui se retrouve dans les rayons des supermarchés. Ses résidus contaminent toute notre alimentation, y compris celle destinée aux populations les plus vulnérables : enfants, nourrissons, femmes enceintes. Pourquoi les industriels s'obstinent-ils à employer un procédé de fabrication susceptible d'être dangereux pour la santé ? Qui tire profit du silence qui entoure l'hexane ? Pour percer les mystères de ce scandale sanitaire, Guillaume Coudray a voulu plonger dans les archives industrielles. Il raconte comment l'hexane s'est invité dans nos assiettes. Il dévoile les imprudences et les mensonges des apprentis sorciers de l'alimentation moderne globalisée. A l'heure où les consommateurs exigent plus de transparence, ce livre pose une question essentielle : pourquoi ne sommes-nous pas correctement protégés contre les produits chimiques qui polluent nos cuisines ? Comment faire pour ne plus subir cette intoxication silencieuse ?

Par Guillaume Coudray
Chez La Découverte

|

Auteur

Guillaume Coudray

Editeur

La Découverte

Genre

Pollution

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De l'essence dans nos assiettes par Guillaume Coudray

Commenter ce livre

 

De l'essence dans nos assiettes

Guillaume Coudray

Paru le 18/09/2025

300 pages

La Découverte

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782348089114
9782348089114
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.