De l'essence dans nos assiettes

Un poison invisible a infiltré la chaîne alimentaire, touchant des dizaines de millions de consommateurs à leur insu. Il ne figure sur aucune étiquette. Il est pourtant reconnu comme toxique depuis des décennies car il est capable de ravager le système reproducteur et le système nerveux. Des chercheurs l'accusent même de jouer un rôle clé dans l'apparition de pathologies gravement invalidantes, comme la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques. Ce poison, c'est l' hexane . L'industrie agroalimentaire se sert de ce dérivé pétrolier pour extraire de l'huile végétale qui se retrouve dans les rayons des supermarchés. Ses résidus contaminent toute notre alimentation, y compris celle destinée aux populations les plus vulnérables : enfants, nourrissons, femmes enceintes. Pourquoi les industriels s'obstinent-ils à employer un procédé de fabrication susceptible d'être dangereux pour la santé ? Qui tire profit du silence qui entoure l'hexane ? Pour percer les mystères de ce scandale sanitaire, Guillaume Coudray a voulu plonger dans les archives industrielles. Il raconte comment l'hexane s'est invité dans nos assiettes. Il dévoile les imprudences et les mensonges des apprentis sorciers de l'alimentation moderne globalisée. A l'heure où les consommateurs exigent plus de transparence, ce livre pose une question essentielle : pourquoi ne sommes-nous pas correctement protégés contre les produits chimiques qui polluent nos cuisines ? Comment faire pour ne plus subir cette intoxication silencieuse ?