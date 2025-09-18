Mes premières comptines avec mon bébé

Un livre sonore pour jouer avec bébé et l'éveiller. Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Avec ses puces sonores qui chantent, ce recueil est unique et constitue un outil pour échanger et jouer avec les petits au fil d'images tendres. Sur chaque page, l'enfant, avec l'aide de ses parents, recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la mélodie chantée et mise en musique. En écoutant, le petit peut observer tous les détails de l'image et mimer la comptine avec ses parents, s'éveiller. A retrouver au fil des pages : " La Barbichette " ; " A cheval sur mon bidet " ; " A la une dans la lune " ; " Voici mon front " ; " Toc, toc qui est là ? " ; " Bateau sur l'eau " et une nouvelle comptine pour cette nouvelle édition : " Un petit pouce qui danse " et toujours, les illustrations tendres de Séverine Cordier. Nouveau : 7 puces sonores et piles AAA