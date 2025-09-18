Les femmes à la conquête de l'université. 1870-1940 Les femmes représentent aujourd'hui plus de la moitié du public des universités françaises. Il a pourtant fallu attendre la fin du Second empire pour qu'émerge cette nouvelle figure éminemment controversée, cristallisant tous les fantasmes de la société : l'étudiante. Les premières femmes à peupler les amphithéâtres apparaissent alors comme de dangereuses amoureuses de science, de redoutables épouses, des mères accaparées hors du foyer, voire les incarnations d'un "troisième sexe" délaissant les codes de la féminité. Toujours plus nombreuses entre1870 et1940, elles mènent une véritable conquête au sein des cursus les plus prisés. Ce livre retrace l'histoire sensible de leurs conditions de vie et permet de découvrir les débats soulevés dans leur sillage comme les chamboulements familiaux, amicaux, religieux, politiques entraînés par leurs études. Il nous invite à la rencontre de celles qui, en s'extirpant de leur "destinée naturelle", ont fait figure d'intruses et ouvert la voie.