Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les femmes à la conquête de l'Université

Amélie Puche

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les femmes à la conquête de l'université. 1870-1940 Les femmes représentent aujourd'hui plus de la moitié du public des universités françaises. Il a pourtant fallu attendre la fin du Second empire pour qu'émerge cette nouvelle figure éminemment controversée, cristallisant tous les fantasmes de la société : l'étudiante. Les premières femmes à peupler les amphithéâtres apparaissent alors comme de dangereuses amoureuses de science, de redoutables épouses, des mères accaparées hors du foyer, voire les incarnations d'un "troisième sexe" délaissant les codes de la féminité. Toujours plus nombreuses entre1870 et1940, elles mènent une véritable conquête au sein des cursus les plus prisés. Ce livre retrace l'histoire sensible de leurs conditions de vie et permet de découvrir les débats soulevés dans leur sillage comme les chamboulements familiaux, amicaux, religieux, politiques entraînés par leurs études. Il nous invite à la rencontre de celles qui, en s'extirpant de leur "destinée naturelle", ont fait figure d'intruses et ouvert la voie.

Par Amélie Puche
Chez CNRS

|

Auteur

Amélie Puche

Editeur

CNRS

Genre

Histoire des femmes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les femmes à la conquête de l'Université par Amélie Puche

Commenter ce livre

 

Les femmes à la conquête de l'Université

Amélie Puche

Paru le 18/09/2025

600 pages

CNRS

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782271155436
9782271155436
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.