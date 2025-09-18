Pour mieux comprendre la Grande-Bretagne et le modèle britannique. Nouvelle édition 2023 et mise à jour en 2025. Cet ouvrage bilingue aborde les principaux aspects de la civilisation britannique : fondements géographiques et historiques, population, constitution, institutions politiques, élections, partis politiques, système de santé, éducation, médias, etc. Il est conçu pour répondre de façon précise et exhaustive aux questions historiques et d'actualité que se posent les étudiants en licence et master LLCER d'anglais et LEA, les élèves de classes préparatoires, ainsi que les candidats aux concours de l'enseignement. Ils y trouveront : 17 chapitres thématiques bilingues, des cartes et tableaux, une chronologie 1945-2027, un glossaire anglais/français, un index détaillé, les résultats des élections législatives de 2019, les données du recensement de 2021, l'accession au trône du roi Charles III et les changements de Premier ministre (Johnson, Truss, Sunak) en 2022. Sarah Pickard est professeure des universités en civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3.