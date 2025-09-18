Nicolas Beuglet nous conduit à tombeau ouvert vers une révélation vertigineuse sur l'une des grandes énigmes qui affolent l'humanité. Dans le véhicule qui la conduit vers les Appalaches, Felicia sourit en observant les sommets enneigés. La jeune experte en art a été invitée à étudier trois objets de la fabuleuse collection des Castelmore. Mais quand elle arrive au manoir de la célèbre famille, son sang se glace : Felicia doit en réalité enquêter sur d'inexplicables disparitions humaines. Epaulée par Armand, un ancien ic devenu prêtre, elle se lance alors dans une course haletante sur la piste d'un mystérieux groupe se faisant appeler les Sentinelles. Traqué à mort par des ennemis aussi intelligents que puissants, le duo n'a pas le choix : pour échapper au pire, Felicia et Armand devront entendre l'ultime avertissement lancé par ceux qui ont vu l'impensable.