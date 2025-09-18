Inscription
#Essais

Journal d'un éveil du 3e oeil

Christophe Allain

La découverte d'un nouveau paradigme du réel renversant l'origine même de la vie. Le degré d'endormissement et d'inconscience de l'homme aujourd'hui atteint des niveaux inégalés. Quand l'instinct le rend malade pour lui délivrer un message, l'homme ne l'écoute pas et prend des médicaments pour ne plus entendre. Quand les événements de son monde lui amènent des messages douloureux, des échecs, il ne les écoute pas davantage, les mettant sur le compte de la fatalité, ou pire, sur celui d'un dieu vengeur qui le punit. Il est temps de comprendre que ces événements nous invitent en réalité à nous éveiller à la réalité. Je vous propose donc un petit cheminement pour doucement, renouer le dialogue avec le réel. Une expérience libératrice et fascinante. Egalement chez Pocket : Journal d'un éveil du 3e oeil tomes 1 et 2.

Par Christophe Allain
Chez Pocket

Auteur

Christophe Allain

Editeur

Pocket

Genre

Esotérisme

Journal d'un éveil du 3e oeil

Christophe Allain

Paru le 18/09/2025

592 pages

Pocket

9,90 €

9782266350785
