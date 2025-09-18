Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Hurlements

Nadège Dulot, Alma Katsu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire vraie de l'expédition Donner revisitée. Un true crime historique glaçant. Juin 1846 : épris de la fièvre de l'Ouest, 87 pionniers américains partent à l'aventure rejoindre la Californie. A leur arrivée, ils ne sont que 47. Quelles horreurs ont-ils pu bien rencontrer en chemin ? Juin 1846. Un convoi de pionniers traverse l'Utah en direction de la Californie, malgré les nombreuses mises en garde sur les dangers d'un tel périple. A sa tête, George Donner et James Reed, représentants des familles les plus éminentes du groupe, se disputent la gestion des ressources et du bétail. Tandis que le convoi s'enfonce dans un territoire de plus en plus sauvage, les personnalités s'affirment, les alliances se créent et le passé que les uns et les autres ont cherché à fuir ne cesse de revenir les hanter. Une nuit, un des enfants du convoi disparaît. On ne retrouve de lui que ses ossements, parfaitement nettoyés. Est-ce l'oeuvre des Indiens ? Une meute de loups est-elle sur leurs traces ? A moins que cette mort brutale soit l'oeuvre de l'un d'entre eux... Dans ce cas, comment expliquer cette sensation d'être observés constamment, et les murmures qu'ils entendent sur leur passage ? A mesure que les réserves s'amenuisent, la tension monte au sein du convoi. C'est alors qu'une deuxième attaque a lieu. Pour les pionniers, il est désormais impossible de nier que quelque chose est bien à leurs trousses. Et que cette chose a visiblement encore plus faim qu'eux. En s'emparant de l'histoire vraie de l'expédition Donner, Alma Katsu délivre un récit d'horreur jubilatoire, où l'appréhension infuse peu à peu le réel jusqu'à basculer dans l'angoisse la plus parfaite.

Par Nadège Dulot, Alma Katsu
Chez 10/18

|

Auteur

Nadège Dulot, Alma Katsu

Editeur

10/18

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hurlements par Nadège Dulot, Alma Katsu

Commenter ce livre

 

Hurlements

Alma Katsu trad. Nadège Dulot

Paru le 18/09/2025

456 pages

10/18

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264086051
9782264086051
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.