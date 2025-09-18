Hurlements

L'histoire vraie de l'expédition Donner revisitée. Un true crime historique glaçant. Juin 1846 : épris de la fièvre de l'Ouest, 87 pionniers américains partent à l'aventure rejoindre la Californie. A leur arrivée, ils ne sont que 47. Quelles horreurs ont-ils pu bien rencontrer en chemin ? Juin 1846. Un convoi de pionniers traverse l'Utah en direction de la Californie, malgré les nombreuses mises en garde sur les dangers d'un tel périple. A sa tête, George Donner et James Reed, représentants des familles les plus éminentes du groupe, se disputent la gestion des ressources et du bétail. Tandis que le convoi s'enfonce dans un territoire de plus en plus sauvage, les personnalités s'affirment, les alliances se créent et le passé que les uns et les autres ont cherché à fuir ne cesse de revenir les hanter. Une nuit, un des enfants du convoi disparaît. On ne retrouve de lui que ses ossements, parfaitement nettoyés. Est-ce l'oeuvre des Indiens ? Une meute de loups est-elle sur leurs traces ? A moins que cette mort brutale soit l'oeuvre de l'un d'entre eux... Dans ce cas, comment expliquer cette sensation d'être observés constamment, et les murmures qu'ils entendent sur leur passage ? A mesure que les réserves s'amenuisent, la tension monte au sein du convoi. C'est alors qu'une deuxième attaque a lieu. Pour les pionniers, il est désormais impossible de nier que quelque chose est bien à leurs trousses. Et que cette chose a visiblement encore plus faim qu'eux. En s'emparant de l'histoire vraie de l'expédition Donner, Alma Katsu délivre un récit d'horreur jubilatoire, où l'appréhension infuse peu à peu le réel jusqu'à basculer dans l'angoisse la plus parfaite.