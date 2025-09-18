Les années de tourmente

La nouvelle série événement de l'autrice de La Villa aux étoffes Allemagne, 1993. Le son des cloches retentit enfin sur le domaine de Dranitz pour célébrer le mariage de Franziska et Walter après plus de quarante ans passés loin l'un de l'autre. Le bonheur semble désormais possible et tous deux espèrent profiter de cette nouvelle vie avec leurs enfants. Franziska, aidée de sa petite-fille Jenny, est sur le point d'accomplir son rêve de transformer le manoir en hôtel tandis que Walter renoue petit à petit avec sa fille Sonja. Hélas, la parenthèse enchantée est de courte durée. Les travaux s'avèrent plus compliqués que prévu et l'entente devient de plus en plus difficile entre les membres des deux familles. En pleine tourmente, Franziska et Walter parviendront-ils à sauver leur amour et à se libérer des souvenirs qui les hantent ? Entre rêves d'un nouveau départ et fantômes du passé, le deuxième tome haletant d'une saga époustouflante digne de La Villa aux étoffes. "UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE DE COURAGE ET DE FOI INEBRANLABLE EN L'AMOUR ! " Südring Zeitung Anne Jacobs a écrit sous pseudonyme de nombreux romans historiques et sagas exotiques. Vendue à plus de 3 millions d'exemplaires, sa série La Villa aux étoffes la propulse au rang d'autrice best-seller, aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger. Le Manoir oublié, sa nouvelle trilogie traduite en français a déjà conquis plus de 350 000 lecteurs en Allemagne. Traduit de l'allemand par Corinna Gepner