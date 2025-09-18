Inscription
#Polar

Un traître en la demeure

Anne Perry, Florence Bertrand

ActuaLitté
Un agent du MI6 est retrouvé mort près de la propriété d'une des familles les plus influentes d'Angleterre. Une nouvelle enquête pour Elena Standish ! Alors qu'Hitler étend son emprise sur l'Europe et que la sécurité de l'Angleterre est menacée, un agent du MI6 est retrouvé mort près du domaine des Wyndham. Ce dernier était en mission pour surveiller les membres de cette très influente famille qui auraient des liens avec les mouvances fascistes. Elena Standish se voit secrètement confier l'enquête mais l'affaire prend un tour personnel : sa propre soeur, Margot, est sur le point d'épouser le frère de Lady Wyndham ! Déchirée entre ses obligations politiques et sa loyauté ainsi que son amour pour sa soeur, Elena parviendrait-elle à faire éclater la vérité ?

Par Anne Perry, Florence Bertrand
Chez 10/18

|

Auteur

Anne Perry, Florence Bertrand

Editeur

10/18

Genre

Policiers historiques

Un traître en la demeure

Anne Perry trad. Florence Bertrand

Paru le 18/09/2025

408 pages

10/18

9,20 €

ActuaLitté
9782264085108
© Notice établie par ORB
