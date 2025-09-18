Un traître en la demeure

Un agent du MI6 est retrouvé mort près de la propriété d'une des familles les plus influentes d'Angleterre. Une nouvelle enquête pour Elena Standish ! Alors qu'Hitler étend son emprise sur l'Europe et que la sécurité de l'Angleterre est menacée, un agent du MI6 est retrouvé mort près du domaine des Wyndham. Ce dernier était en mission pour surveiller les membres de cette très influente famille qui auraient des liens avec les mouvances fascistes. Elena Standish se voit secrètement confier l'enquête mais l'affaire prend un tour personnel : sa propre soeur, Margot, est sur le point d'épouser le frère de Lady Wyndham ! Déchirée entre ses obligations politiques et sa loyauté ainsi que son amour pour sa soeur, Elena parviendrait-elle à faire éclater la vérité ?