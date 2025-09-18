Kit de peinture au numéro Cap vers le Sud !

Un kit créatif pour s'initier à la peinture au numéro Découvrez dans ce bel étui aux couleurs du Sud 3 magnifiques illustrations à peindre : les grilles sont imprimées sur un papier épais de 250 g, et chaque couleur est indiquée par un numéro. Peignez chaque zone grâce aux 16 pots de peinture et aux deux pinceaux (fin et épais) contenus dans le kit pour découvrir les belles images signées de l'artiste Caroline Drogo ! Contenu - 3 affichettes à peindre - 16 pots de peinture - 2 pinceaux