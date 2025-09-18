Inscription
#Beaux livres

Kit de peinture au numéro Cap vers le Sud !

Caroline Drogo

ActuaLitté
Un kit créatif pour s'initier à la peinture au numéro Découvrez dans ce bel étui aux couleurs du Sud 3 magnifiques illustrations à peindre : les grilles sont imprimées sur un papier épais de 250 g, et chaque couleur est indiquée par un numéro. Peignez chaque zone grâce aux 16 pots de peinture et aux deux pinceaux (fin et épais) contenus dans le kit pour découvrir les belles images signées de l'artiste Caroline Drogo ! Contenu - 3 affichettes à peindre - 16 pots de peinture - 2 pinceaux

Par Caroline Drogo
Chez Solar

|

Auteur

Caroline Drogo

Editeur

Solar

Genre

Techniques artistiques

Kit de peinture au numéro Cap vers le Sud !

Caroline Drogo

Paru le 16/10/2025

Solar

18,90 €

