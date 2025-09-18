Guérir de vos angoisses en 6 leçons

Une thérapie simple et révolutionnaire pour comprendre ses peurs et enfin s'en libérer ! Avez-vous déjà fait des crises d'angoisse ? Ressentez-vous souvent de l'anxiété ? Etes-vous paralysé lorsque vous devez prendre la parole en public ? Toutes ces peurs qui vous empêchent de vivre au quotidien, vous pouvez en guérir. Ce livre vous permettra d'appréhender, en seulement 6 séances, les mécanismes de la peur et son fonctionnement. Vous découvrirez comment vous débarrasser de ces angoisses qui empoisonnent votre existence. Une méthode complètement novatrice et libératrice ! Illustré de nombreux exemples, Guérir de vos angoisses s'inspire des thérapies de dernière génération, du parcours et de la pratique de l'auteur, pour vous affranchir de vos paniques, phobies, anxiétés généralisées, obsessions, compulsions... et de toutes vos peurs.