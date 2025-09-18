Inscription
Histoire d'une âme

Thérèse de Lisieux

"Ces pages feront beaucoup de bien. On connaîtra mieux ensuite la douceur du bon Dieu." Personne ne reste indifférent à la lecture de sainte Thérèse. Docteur de l'Eglise, Patronne des missions, sainte parmi les plus populaires, Thérèse de l'Enfant Jésus est d'abord une humble carmélite qui a soif de Dieu. C'est cette quête spirituelle, avec les plus beaux élans du coeur, les plus grands désirs de sainteté mais aussi ses combats intérieurs qu'Histoire d'une âme révèle. Voici le texte authentique de ces trois écrits autobiographiques qui nous emmènent sur la petite voie sanctifiante de l'amour. Un best-seller de spiritualité qui fait du bien à l'âme.

Par Thérèse de Lisieux
Chez Cerf

Auteur

Thérèse de Lisieux

Editeur

Cerf

Genre

Thérèse de Lisieux

Histoire d'une âme

Thérèse de Lisieux

Paru le 11/09/2025

368 pages

Cerf

9,90 €

Scannez le code barre 9782204173018
9782204173018
© Notice établie par ORB
