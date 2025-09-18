A l'armée comme dans la vie, les mêmes recettes conduisent aux mêmes résultats. C'est en expert et en témoin que le général Pierre Gillet convoque son expérience et offre à chacun de s'inspirer des principes simples qui commandent au succès. Prudence, justice, force, tempérance. Voici les quatre grandes vertus cardinales. Voici les quatre clefs de la réussite. Commandement ou management, leadership ou coaching ? Dans tous les cas, l'objectif est le même : conduire des personnes vers un but commun. Au travail ou en famille, nous voulons tous aller au bout des projets qui nous tiennent à coeur et c'est dans les forces morales que se trouve la solution. Voici comment, pas à pas, quotidiennement, forger votre sagesse pratique, votre sens de l'équité, votre courage et votre discipline personnelle. Pour vous-mêmes et pour le plus grand bien de vos proches. En appelant à la philosophie et à l'histoire, à l'expérience de vie et à la connaissance du terrain, le général Pierre Gillet se fait votre coach personnel et vous offre de partager le trésor des forces morales. Avec lui, apprenez comment réussir dans toutes vos entreprises et découvrez comment l'amour et la liberté peuvent vous mener au succès.